La cantidad de empresas empleadoras del sector privado cayó a 475.685 en agosto, una baja de 14.241 firmas respecto del mismo mes del año anterior. Desde noviembre de 2023, el retroceso alcanzó el 6,3%, lo que equivale a la desaparición de 32.163 empresas en todo el país.

Los datos surgen de un informe de Politikon Chaco, elaborado a partir de estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). El relevamiento muestra que apenas una de las 24 jurisdicciones logró aumentar la cantidad de empleadores privados durante ese período.

Las provincias que más empresas perdieron

La mayor caída interanual se registró en La Rioja, donde la cantidad de empleadores privados se redujo 13,1%. Detrás quedaron Tierra del Fuego (-8,5%), Misiones (-7,8%), Santa Cruz (-6,8%) y Catamarca (-5,7%).

También se ubicaron por encima del promedio nacional:

Formosa (-5,4%)

Chubut (-5,3%)

Corrientes (-4,9%)

Chaco (-4,7%)

San Luis (-4,4%)

Córdoba (-4,3%)

Jujuy (-4,3%)

La caída es mayor cuando la comparación se hace contra noviembre de 2023. En ese caso:

La Rioja (-18,4%)

Tierra del Fuego (-16,6%)

Catamarca (-14,6%)

Chaco (-13,2%)

Corrientes (-12,3%)

Santa Cruz (-11,1%)

Misiones (-11%)

Formosa (-10,4%)

En total, ocho provincias acumulan caídas de dos dígitos desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Neuquén, gracias a Vaca Muerta, la única provincia que logró crecer

En contraste con la tendencia nacional, Neuquén fue la única jurisdicción que amplió su cantidad de empresas empleadoras.

La provincia registró una mejora interanual de 0,1%, equivalente a 10 firmas más, y acumuló un crecimiento de 1,9% desde noviembre de 2023, con 169 empresas adicionales.

También mostraron un desempeño relativamente mejor Tucumán y la Ciudad de Buenos Aires. En la comparación interanual, registraron bajas de 1,6% y 1,2%, respectivamente.

Dónde se concentran las mayores bajas

Más allá de los porcentajes, los mayores impactos en cantidad de empresas se produjeron en los principales distritos económicos del país.

La provincia de Buenos Aires perdió 4.651 firmas en la comparación interanual. Le siguieron Córdoba, con 2.084 empresas menos, y la Ciudad de Buenos Aires, con una reducción de 1.436 empleadores.

También registraron fuertes retrocesos Santa Fe (-1.306), Mendoza (-838) y Misiones (-713).

Si la referencia es noviembre de 2023, la provincia de Buenos Aires acumula una pérdida de 8.965 empresas, mientras que Córdoba suma 5.038 cierres, Santa Fe registra 3.309 y CABA, otras 3.260 firmas menos.

Los rubros que lideran el cierre de empresas

El deterioro también impactó de manera desigual según la actividad económica.

El sector más golpeado fue el comercio, que perdió 5.987 empleadores privados, equivalente a una baja del 4,1%. Detrás aparecieron los servicios de transporte y almacenamiento, con 2.602 empresas menos (-7,5%), y la industria manufacturera, que registró una reducción de 2.529 firmas (-5,3%).

Los servicios inmobiliarios completaron el grupo de actividades más afectadas, con la desaparición de 1.308 empleadores (-4,9%).

En sentido contrario, apenas cuatro sectores lograron crecer:

Actividades administrativas y servicios de apoyo (+2,6%)

Servicios de asociaciones y personales (+2%)

Salud humana y servicios sociales (+1%)

Suministro de electricidad (+0,9%)

Entre los cuatro sumaron 1.351 empresas nuevas, una cifra insuficiente frente a las 15.592 firmas perdidas en las 14 actividades que mostraron retrocesos, según el informe.

Fuente: BAE Negocios

