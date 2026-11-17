El presidente Javier Milei volvió a pronosticar que será reelecto en las elecciones presidenciales de 2027 y aseguró que La Libertad Avanza se impondrá en primera vuelta. Las declaraciones tuvieron lugar este martes, durante el cierre de las Jornadas Monetarias y Bancarias del Banco Central, en el Palacio Libertad.

Ante la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y del titular del Banco Central, Santiago Bausili, el mandatario realizó un repaso de su gestión y manifestó su intención de permanecer al frente del Ejecutivo hasta 2031

En ese contexto, Milei se dirigió a los jóvenes presentes en el auditorio y destacó su importancia de cara a los próximos comicios.

“Ustedes son los que van a salvar el país”, expresó el jefe de Estado, quien afirmó que los jóvenes representan el 70% del padrón electoral y se mostró confiado en conseguir un segundo mandato.

Milei defendió su política económica

Durante su exposición, el Presidente también cuestionó las condiciones económicas en las que recibió el país en diciembre de 2023

Según sostuvo el mandatario, el gasto público se redujo un 30% en términos reales desde el inicio de su gestión y el Gobierno se encamina a cerrar su tercer año consecutivo de equilibrio fiscal.

Además, ratificó su intención de continuar con la reducción de impuestos, defendió la salida del cepo cambiario y se mostró optimista respecto al futuro económico del país.