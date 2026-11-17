El Senado de la Nación fue el escenario de la presentación oficial de la 13ª edición de “La Noche de las Casas de Provincia”, una propuesta federal de acceso libre y gratuito destinada a acercar la riqueza cultural, turística y gastronómica de las distintas regiones argentinas al público porteño. La jornada contó con la actuación destacada del mítico conjunto folklórico “Los de Salta”, quienes emocionaron a los presentes y ofrecieron un anticipo del despliegue artístico que preparará la representación salteña.

Este encuentro federal es organizado por la entidad que nuclea a todas las Casas del país, CONFEDRO, y tuvo lugar en el Senado de la Nación a través de su Dirección General de Relaciones Parlamentarias. Es para destacar, que el evento que se realizará en la Casa de Salta en este contexto, fue financiado en forma integral por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), cuyo representante por la provincia de Salta es Ricardo Villada, Coordinación de Relaciones Políticas y Planificación Estratégica de la Gobernación, quien obtuvo este financiamiento.

Durante el acto, el director general de Relaciones Parlamentarias del Senado, Marcelo Cinto Courteaux, dio la bienvenida institucional, seguido por referentes regionales de CONFEDRO, quienes remarcaron el profundo sentido federal de la convocatoria y el rol de las delegaciones provinciales como espacios clave de encuentro y difusión. En sus intervenciones, destacaron que el evento se consolida año tras año como una fecha central en la agenda cultural porteña, constituyendo una muestra cabal de federalismo y de participación real e integrada de todas las provincias del país.

Actividades de la Casa de Salta

El jueves 19 de noviembre, a partir de las 19 horas, la Casa de Salta abrirá sus puertas en su sede de la avenida Roque Sáenz Peña 933, CABA, integrando el Circuito 2 junto a Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Misiones y San Juan.

Como gran atractivo de la velada, la celebración se extenderá al espacio público mediante un corte sobre la Avenida 9 de Julio con pantalla gigante. Allí, la música salteña tomará el centro de la ciudad con las presentaciones en vivo de Pitín Salazar, Guitarreros, Los de Salta y el espectáculo Raíz Viva, integrado por Jorge Luis Carabajal, Los Díaz Pasan Volando, Carla Nieto y Miguel Ángel Toro. Por su parte, el segmento de danzas tradicionales estará protagonizado por Sembrando Tradiciones, la Agrupación Gaucha y Cultural Gral. Güemes Flor del Cardón y el Ballet Folklórico Nuestras Raíces.

En el marco de esta exposición, el Ministerio de Turismo y Deportes a través de la Delegación de Turismo de la Casa de Salta, brindará asesoramiento especializado sobre los principales destinos de la provincia, presentará los detalles para acceder a los beneficios del programa "Pre Salta", orientado a incentivar la demanda turística y fortalecer la economía local y realizará juegos interactivos, entrega de merchandising y el sorteo de pasajes para el Tren a las Nubes.