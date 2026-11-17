El gobernador Gustavo Sáenz participó esta mañana de la reinauguración de la planta del Frigorífico Bermejo, en Pichanal, una industria estratégica para el desarrollo productivo del norte provincial, por su aporte a la actividad ganadera y por la generación de empleo y oportunidades para las familias de la región. Estuvo junto a los directivos de la compañía, Jorge Brito y Carlos Riusech.

La planta procesa 144 mil cabezas de ganado al año y actualmente genera 600 puestos de trabajo directos, luego de incrementar su dotación un 30%. Su actividad contribuye al fortalecimiento de la cadena de valor ganadera, la industrialización de la producción y el movimiento económico regional, consolidándose como una de las principales fuentes de empleo formal y estable de la zona.

Durante su discurso, el Gobernador agradeció a Jorge Brito y a su familia por continuar invirtiendo en Salta y destacó el aporte de la planta para generar empleo en la región. “Gracias por seguir apostando por Salta, por invertir y, sobre todo, por generar puestos de trabajo en un momento tan difícil para nuestro país”, expresó y agregó que la reinauguración representa un orgullo para la Provincia, porque permite que cientos de trabajadores lleven el sustento diario a sus hogares.

Sáenz también remarcó la importancia de que el Estado acompañe y apoye al sector privado, especialmente cuando existe voluntad de seguir invirtiendo y produciendo, aun en contextos económicos difíciles.

Además, recordó a Jorge Brito padre por su compromiso y el amor que tenía por Salta. “Seguramente, desde el cielo, estará muy conforme y contento de ver que siguen invirtiendo en Salta, que siguen peleando por aquello que él soñó, por lo que luchó y por lo que construyó”, manifestó.

Para finalizar el Gobernador, destacó el legado que dejó a su familia y los alentó a continuar por ese camino: “No bajen nunca los brazos, peleen siempre por sus sueños y sigan invirtiendo en Salta”.

Una inversión que amplía la capacidad industrial y exportadora

La reinauguración marca una nueva etapa para la compañía, a partir de la alianza estratégica entre Inversora Juramento y la familia Riusech, vinculada a Frigorífico Gorina, que desde 2026 comparten la propiedad de Bermejo.

En este marco, la empresa llevó adelante una modernización integral de su planta, que demandó una importante inversión y permitió ampliar su capacidad de procesamiento, incorporar tecnología de última generación y optimizar los procesos industriales.

Jorge Brito, accionista de Juramento, recordó los orígenes de la planta y el desarrollo ganadero que su padre impulsó en la región a fines de los años 80. Señaló que, ante la necesidad de integrar la producción con la comercialización de carne, decidieron apostar al frigorífico, en un camino que durante años estuvo marcado por dificultades y la competencia con la faena clandestina.

Brito destacó que, frente a las pérdidas que atravesaba la planta tomaron la decisión de realizar una importante inversión para ampliar las instalaciones. “Hoy Frigorífico Bermejo exporta más del 80% de su producción”, subrayó. Asimismo, agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial para concretar esta nueva etapa y destacó la cercanía del gobernador Gustavo Sáenz con el sector productivo. “Gustavo es una persona que siempre he sentido muy cercana a la producción y que tuvo mucho que ver con todo lo que hemos logrado”, expresó.

Finalmente, reconoció el compromiso de los directivos y trabajadores de la empresa y valoró el esfuerzo realizado durante los distintos períodos de cambio.

Formación y oportunidades para la comunidad

El aporte de la empresa a la región también comprende acciones de formación profesional. Desde 2024, junto con Fundación Macro y la Asociación Civil Pata Pila, impulsa un Centro de Oficios donde se brindan capacitaciones gratuitas en electricidad, instalación de paneles solares, refrigeración, mantenimiento de equipos y soldadura. Desde su creación, 206 personas completaron estas propuestas formativas.

Por su parte, el intendente de Pichanal, Julio Jalit, agradeció a las autoridades de la empresa por continuar invirtiendo en la localidad y en la región, especialmente en un contexto económico complejo. “Que la empresa decida seguir invirtiendo en nuestro pueblo y en nuestra región es muy importante para nosotros”, expresó y destacó el impacto laboral y social del frigorífico: “Son 600 familias que trabajan acá, 600 problemas menos para el Estado”.

Del acto participaron también la senadora nacional Flavia Royón; el senador provincial Juan Cruz Curá; autoridades provinciales y municipales, directivos y trabajadores de la empresa e invitados especiales.