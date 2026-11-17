El Ministerio de Seguridad informó que, mediante la intervención de sus distintas áreas operativas, pasadas las 15 horas se procedió a contención de un foco ígneo registrado en el cerro San Bernardo. Inmediatamente Bomberos de la Policía y Brigadistas de la Subsecretaría de Defensa Civil trabajaron de forma coordinada y controlaron el incendio.

Se ubicó el foco ígneo en una de las laderas del cerro, por lo que fue necesario desplegar líneas de mangueras para permitir el avance con personal especializado, junto a autobombas y equipos de ataque liviano.

Además, mediante la coordinación con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego se contó con el sobrevuelo y disparos de agua del avión hidrante que tiene base en Salta capital.



Pasadas las 19 se realizaron tareas de enfriamiento y remocion de suelo para evitar que la carga calorica subterranea posibilte el reinicio de algun foco igneo. La superficie afectada fue de 3 hectareas aproximadamente.

Por otra parte se implementó un anillo de seguridad en la zona con personal de la Policía de la Provincia y el monitoreo desde el Centro de Video Vigilancia del Sistema de Emergencias 9-1-1.