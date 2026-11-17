Reúne las siguientes características fisonómicas; contextura delgada, tez trigueña, mide aproximadamente 1,50 metros, tiene ojos marrones y cabello rubio.

Al momento de ausentarse vestía una remera negra, un pantalón bordó con rayas y una campera lila. Presenta discapacidad mental.

Se solicita a la comunidad que, ante cualquier información que pueda contribuir a su localización, se comunique de inmediato al Sistema de Emergencias 911.