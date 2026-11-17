Tiene discapacidad mental, viajó a Salta y desapareció
Gabriela Herrera Carreño de 21 años habría viajado desde Córdoba y tenía como destino la ciudad de Salta el pasado 14 de noviembre. Su rastro se perdió y la familia radicó la denuncia.
Salta Hoy
17 / 11 / 2026
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Reúne las siguientes características fisonómicas; contextura delgada, tez trigueña, mide aproximadamente 1,50 metros, tiene ojos marrones y cabello rubio.
Al momento de ausentarse vestía una remera negra, un pantalón bordó con rayas y una campera lila. Presenta discapacidad mental.
Se solicita a la comunidad que, ante cualquier información que pueda contribuir a su localización, se comunique de inmediato al Sistema de Emergencias 911.