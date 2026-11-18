Luego de la tormenta en Embarcación: Finalizan las clases anticipadamente
Mientras la comunidad intenta recuperarse luego de haber sufrido una violenta tormenta el jueves de la semana pasada, el ministerio de educación decidió dar por finalizado el ciclo lectivo este viernes.
Salta Hoy
18 / 11 / 2026
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"Tenemos muchos barrios que no fueron visitados por las autoridades", comentó por Radio Salta, el periodista Franco Fortunato, de FM Mágica.
Remarcó el gesto de los comerciantes locales que abrieron las puertas de sus negocios y vendieron sus productos sin remarcar.
Indicó que abundan las campañas solidarias y que incluso se organizaron comedores improvisados para dar de comer a los vecinos damnificados.