"Tenemos muchos barrios que no fueron visitados por las autoridades", comentó por Radio Salta, el periodista Franco Fortunato, de FM Mágica.

Remarcó el gesto de los comerciantes locales que abrieron las puertas de sus negocios y vendieron sus productos sin remarcar.

Indicó que abundan las campañas solidarias y que incluso se organizaron comedores improvisados para dar de comer a los vecinos damnificados.