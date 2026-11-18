La denuncia había sido radicada luego de que la familia perdiera todo tipo de contacto con ella desde el sábado pasado.

Bicipolicías la encontraron ayer al mediodía sentada en las inmediaciones del cerro San Bernardo, cerca del inicio de la avenida Asunción.

La joven se encontraba en perfecto estado de salud, sola y con una mochila que evidenciaba su reciente llegada de viaje.

Tras su localización, la policía se contactó con sus familiares y se dispuso el protocolo de revisión médica de rigor.

La justicia y los investigadores intervinieron para determinar los motivos por los cuales estuvo incomunicada desde su arribo a la capital salteña.