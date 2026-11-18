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El impacto se produjo entre una camioneta y una moto que circulaban por la zona, teniendo esta última el paso habilitado por la derecha.

A pesar de que la motocicleta contaba con prioridad en la esquina previa a las vías, se registró una colisión que requirió la presencia de una ambulancia del SAMEC.

Personal de emergencias asistió al motociclista en el lugar, quien afortunadamente presentaría lesiones de carácter leve.

El hecho vuelve a poner en debate la necesidad de extremar la precaución, el respeto a las distancias de frenado y las normas de tránsito al circular por avenidas y calles de la ciudad.