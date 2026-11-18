Horror en el norte: Hallaron un feto en la vía pública cerca de un contenedor de basura
El macabro hallazgo generó gran conmoción esta mañana en la ciudad norteña de Tartagal, luego de que un vecino alertara al 911 sobre la presencia de un feto en la vía pública.
Salta Hoy
18 / 11 / 2026
[Foto imgen ilustrativa]
Efectivos policiales se acercaron a la intersección de las calles 24 de Septiembre y Bolivia, donde constataron el hecho a un costado de un contenedor de residuos.
Según los primeros datos, el feto mide aproximadamente cinco centímetros y se presume que habría sido arrojado desde un vehículo en movimiento.
En el lugar trabajó personal de Criminalística realizando las pericias y el levantamiento de pruebas para esclarecer lo sucedido.
La Fiscalía de Graves Atentados de Tartagal tomó intervención en el caso y dispuso el traslado de los restos a la morgue para los exámenes correspondientes.
A todo esto, los investigadores buscan testigos en la zona que puedan aportar datos sobre movimientos sospechosos cercanos al contenedor.