[Foto imgen ilustrativa]

Efectivos policiales se acercaron a la intersección de las calles 24 de Septiembre y Bolivia, donde constataron el hecho a un costado de un contenedor de residuos.

Según los primeros datos, el feto mide aproximadamente cinco centímetros y se presume que habría sido arrojado desde un vehículo en movimiento.

En el lugar trabajó personal de Criminalística realizando las pericias y el levantamiento de pruebas para esclarecer lo sucedido.

La Fiscalía de Graves Atentados de Tartagal tomó intervención en el caso y dispuso el traslado de los restos a la morgue para los exámenes correspondientes.

A todo esto, los investigadores buscan testigos en la zona que puedan aportar datos sobre movimientos sospechosos cercanos al contenedor.