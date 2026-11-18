Un hombre de 18 años quedó en prisión preventiva, acusado de homicidio agravado por la participación de un menor de edad.

La víctima, de 13 años, murió tras un enfrentamiento ocurrido durante la madrugada del domingo 15 de noviembre.

Según la investigación, la pelea habría enfrentado a grupos de los barrios Justicia y Las Tunas, luego de una fiesta.

Dos adolescentes de 15 y 16 años fueron liberados al no encontrarse elementos que los vinculen con el hecho.

El informe preliminar de la autopsia descartó heridas de arma de fuego o arma blanca, pero se solicitaron estudios complementarios.

La Fiscalía continúa con entrevistas y otras diligencias para esclarecer lo ocurrido e identificar a posibles responsables.