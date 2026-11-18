Los representantes de 10 comunidades tobas, apostados en Plaza 9 de Julio, solicitaron donaciones, según indicó por Radio Salta, Eduardo Yaque, de la comunidad Barrio El Tanque.

“Necesitamos chapas, colchones, ropa, tenemos muchas personas que lo perdieron todo con el tornado”, dijo el dirigente.

Por su parte, Luis Bracamonte, de la comunidad toba “El Tuscal”, indicó que “en su comunidad hicieron el relevamiento pero hasta el momento no volvieron“.

Los interesados en hacer llegar donativos, acercarlos hasta la Plaza 9 de Julio.

Además, los originarios mencionaron que cuentan con una alias para transferencias: gladys.salvatierra26