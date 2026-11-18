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Un hombre de 55 años que conducía un Fiat Cronos intentó ingresar al barrio sin advertir la presencia de una motocicleta que circulaba por detrás.

El impacto provocó que el motociclista, de 37 años, cayera pesadamente al pavimento sufriendo politraumatismos.

El herido tuvo que ser derivado de urgencia a una clínica privada.

El test de alcoholemia realizado al conductor del automóvil arrojó resultado negativo, aunque se advirtió la falta de precaución al doblar.

Las autoridades viales reiteraron la necesidad de extremar la atención en esquinas e ingresos a barrios para evitar este tipo de colisiones.