El tabacalero salteño también respondió a una solicitada publicada en el diario Tribuno.

Cornejo lamentó que los legisladores salteños libertarios Orozco, Zapata y Guzmán Coraita no hayan concurrido a la reunión de este martes.

En otra parte de la charla disparó contra el legislador nacional Carlos Zapata porque “nunca fue tabacalero”, y aclaró que fue en algún momento gerente de la Cámara de Trabajo, pero fue “despedido por su bajo rendimiento laboral”.

Finalmente el senador Enrique Cornejo se refirió a la solicitada publicada en la página 5 de Diario El Tribuno de hoy , firmada por UnTapya: Unión de Tabacaleras PyMes de Argentina.

“Son sólo agravios. Ellos reaccionan así porque pedimos que aporten más al Fondo Especial de Tabaco”, manifestó por Radio Salta.

“Personalmente me tiene sin cuidado lo que ellos digan porque, vamos a continuar con nuestras propuestas y reclamos”, subrayó.