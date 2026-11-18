El gobernador Gustavo Sáenz inauguró esta mañana el nuevo edificio de la Escuela de Educación Técnica N.º 3102 “Ingeniero Nikola Tesla”, de General Güemes, una obra esperada por muchos años por la comunidad educativa que fortalecerá la formación técnica y ampliará las oportunidades de los jóvenes de la región.

Durante el acto, Sáenz anunció una inversión de $2.300 millones para incorporar equipamiento tecnológico y posicionar a esta institución como referente de la educación técnica del norte argentino. “De nada sirve un edificio sin recursos humanos, y de nada sirve una escuela técnica sin equipamiento”, remarcó.

“Cuando falta plata, lo que hay que establecer son las prioridades, y la educación es prioridad para este Gobierno”, afirmó. En ese marco, informó además que las escuelas técnicas de toda la provincia recibirán más de $7 millones cada una para equipamiento, mientras que la Tesla contará con otros $20 millones adicionales.

El mandatario destacó que esta inversión permitirá preparar a los estudiantes para los desafíos de las nuevas actividades productivas y sostuvo: “La educación debe ser un derecho y no un privilegio de algunos. Todos los salteños deben tener las mismas oportunidades de estudio y capacitación”.

Una obra reactivada con fondos provinciales

La construcción del establecimiento había quedado paralizada en 2024, tras la interrupción del financiamiento nacional. Ante esta situación, Sáenz encabezó las gestiones para reactivar los trabajos y garantizar su finalización mediante un esquema de financiamiento compartido: 60% de fondos provinciales y 40% nacionales.

El Gobernador recordó que, durante una visita a la obra junto a la entonces ministra de Capital Humano, planteó la importancia estratégica de la escuela, que recibe a 900 estudiantes de la zona y se encuentra junto al nodo logístico de Güemes.

"En ese entonces le conté a la ministra que es una escuela técnica que le da posibilidad a los chicos después de trabajar (...). Y lo entendió, lo acompañó y nos ayudó, gracias también para la ministra de Capital Humano, que supo entender en su momento las necesidades que tenía este pueblo”, agregó.