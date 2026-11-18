Voley de alto vuelo: Boca Juniors llega para enfrentar a Los Infernales
El equipo salteño presentó esta mañana su plantel para la Liga Nacional de Vóley Masculina del año próximo . En la presentación se recordó que Salta recibirá este fin de semana un cuadrangular preparatorio con la participación de Boca Juniors, Monteros de Tucumán y Tucumán de Gimnasia.
Deportes
18 / 11 / 2026
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En la presentación se recordó que Salta recibirá este fin de semana un cuadrangular con la participación de Boca Juniors, Monteros de Tucumán y Tucumán de Gimnasia.
El torneo formará parte de la Fiesta Nacional del Deporte y se desarrollará durante tres jornadas - del 20 al 21 de noviembre- con la participación de Infernales Vóley, Monteros Vóley y Tucumán de Gimnasia en el Estadio Delmi.