Mencionó los últimos cierres de negocios del rubro y comentó el incremento de los precios de los insumos como harina y fruta abrillantada, entre otros.

Indicó que los pasteleros hacen pluriempleo para llegar a fin de mes.

"Salen de la panadería, y van a realizar uber o varias changas para poder sobrevivir", dijo por Radio Salta, Fabián Guerrero.