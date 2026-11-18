La crisis de las pastelerías salteñas
Fabián Guerrero, secretario general del Sindicato de Trabajadores Pasteleros de Salta, comentó que se perdieron 250 fuentes laborales en la provincia. "Más de 30 panaderías y pastelerías cerraron", dijo con aflicción.
Salta Hoy
18 / 11 / 2026
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Mencionó los últimos cierres de negocios del rubro y comentó el incremento de los precios de los insumos como harina y fruta abrillantada, entre otros.
Indicó que los pasteleros hacen pluriempleo para llegar a fin de mes.
"Salen de la panadería, y van a realizar uber o varias changas para poder sobrevivir", dijo por Radio Salta, Fabián Guerrero.