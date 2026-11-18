De cara a una nueva edición de “La Suelta de Libros”, una propuesta cultural que ya se consolidó como un clásico en la ciudad, la Municipalidad de Salta lleva adelante una campaña de recolección de ejemplares abierta a toda la comunidad. El objetivo es reunir material de lectura para luego ponerlo a disposición de los vecinos de manera totalmente gratuita.

Quienes deseen colaborar tienen tiempo hasta el próximo martes 24 de noviembre para acercar sus donaciones a las oficinas ubicadas en calle Alvarado 735. Asimismo, aquellos ciudadanos que cuenten con una cantidad importante de ejemplares o no puedan trasladarse, tienen la posibilidad de comunicarse a través de las redes sociales oficiales de la Municipalidad para coordinar el retiro a domicilio.

Desde la organización detallaron que se reciben textos de todo tipo —incluyendo manuales escolares de nivel primario y secundario, bibliografía universitaria, apuntes de estudio y obras literarias en general—, siempre bajo la condición de que se encuentren completos y en buen estado de conservación. Una vez finalizada la etapa de recepción, el equipo municipal realizará una clasificación minuciosa por géneros y temáticas para facilitar la búsqueda durante el evento.

Al respecto, Lourdes Roldán, subsecretaria de Paseos de Compras, destacó la gran respuesta de los salteños y adelantó novedades para la jornada: “Hasta el momento tenemos casi 5.000 libros colectados de todos los géneros, así que la nueva suelta va a ser buenísima y viene con sorpresas. Esta actividad es súper importante porque se trata de darle una nueva vida a libros que están archivados para que otra persona los pueda disfrutar”.

Sorpresa adicional

Además de la modalidad habitual que permite a cada adulto elegir y llevarse hasta tres libros sin costo, esta edición sumará un incentivo especial para fomentar la circulación de lectura: quienes hayan obtenido un ejemplar en ediciones anteriores y decidan devolverlo para volver a “soltarlo”, recibirán un libro sorpresa adicional.

De esta manera, el Ejecutivo Municipal continúa promoviendo el acceso democrático a la cultura, la educación y el hábito de la lectura, impulsando espacios de intercambio solidario entre los vecinos de la capital salteña.

