La Subsecretaría de Derechos Humanos realizó un operativo de monitoreo para relevar las condiciones en las que se desarrollan los encuentros entre las personas privadas de la libertad y sus familiares. Durante el operativo se recorrieron distintos sectores del establecimiento penitenciario, incluidos los patios y espacios destinados a los encuentros familiares, con el propósito de observar las condiciones en las que se desarrolla el régimen de visitas.

La actividad se desarrolló el domingo 15 de noviembre en la Unidad Carcelaria Nº 1 de Villa Las Rosas y fue coordinada por David Sosposa, jefe del Programa de Asesoría Jurídica de la Subsecretaría de Derechos Humanos, en el marco de las acciones de supervisión y seguimiento que desarrolla el organismo en los establecimientos penitenciarios de la provincia.

Asimismo, los equipos mantuvieron contacto directo con personas privadas de la libertad y sus familiares, quienes pudieron expresar sus inquietudes, consultas y planteamientos. Esta instancia permitió relevar situaciones que pudieran requerir intervención y establecer los canales correspondientes para su tratamiento ante los organismos competentes.

Estas acciones forman parte de las tareas de monitoreo que lleva adelante el organismo en los establecimientos penitenciarios de la provincia, orientadas a conocer las condiciones de alojamiento y verificar el respeto de los derechos y garantías fundamentales de las personas en contexto de encierro.

En este sentido, el seguimiento de los espacios de encuentro familiar constituye un aspecto relevante de la labor institucional, al reconocer la importancia de preservar los vínculos afectivos y familiares durante el cumplimiento de una medida de privación de la libertad.