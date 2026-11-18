Este viernes 20 de noviembre, a las 21 h, la Orquesta Sinfónica de Salta protagonizará el cierre de temporada de la Filial Salta del Mozarteum Argentino, bajo la batuta de su director titular, maestro Jorge Mario Uribe, y con el afamado violinista Rafael Gintoli como solista invitado.

La velada será en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, con un repertorio conformado por la Tocatta y Fuga de Johann Sebastian Bach, el Concierto para Violín en Mi Menor de Felix Mendelssohn y la Serenata para Cuerdas de Piotr Ilych Tchaikovsky.

Las entradas generales ya están a la venta en la boletería del Teatro Provincial y en la plataforma digital www.vamos.gob.ar Su valor es de $ 20.000, más costo de servicio de la ticketera. Como es habitual en los conciertos de la OSS, hay entradas gratuitas para estudiantes y jubilados, en número limitado.