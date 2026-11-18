La Delegación Casa de Salta abrió sus puertas para participar de una edición especial de La Noche de los Museos. La jornada, realizada en su sede de la Av. Roque Sáenz Peña 933, convocó a más de 500 vecinos y turistas que se acercaron para disfrutar de una propuesta dedicada a promover la identidad cultural y turística de la provincia.

Desde las 19 y durante toda la velada, el público formó parte de diversas experiencias diseñadas para acercar el espíritu salteño al corazón porteño.

Puertas afuera, la vereda de Diagonal Norte se convirtió en una peña a cielo abierto gracias a las presentaciones en vivo de los ballets folklóricos “Flor del Cardón” y “Sembrando Tradiciones”, que invitaron a transeúntes y visitantes a sumarse y disfrutar de la danza norteña.

En el segundo piso, el recorrido continuó con la muestra colectiva “Salta el Arte”, que reúne obras de reconocidos exponentes visuales de la provincia, y con el emotivo cierre de “El corazón del enigma”, de Tatiana Papi. Allí, los asistentes presenciaron una activación artística en la que la autora pintó en vivo acompañada por las narraciones de Roma Godoy, generando un clima de intimidad que contrastó con la fiesta de la calle.

A su vez, a través del equipo de la Delegación de Turismo en Casa de Salta, los visitantes participaron de juegos interactivos, recibieron premios y obtuvieron asesoramiento personalizado sobre “Pre Salta”, el programa que incentiva la compra anticipada de viajes para disfrutar del verano en la provincia.

Los concurrentes destacaron la utilidad de contar con información de primera mano para organizar sus próximas vacaciones y valoraron especialmente las recomendaciones sobre rutas gastronómicas y circuitos alternativos fuera de los recorridos tradicionales.