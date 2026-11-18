El Ministerio de Seguridad, a través de la Policía de la Provincia, participa del Operativo de Integración y Seguridad Interprovincial del NOA y NEA que incluye a las fuerzas de seguridad de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Chaco y Catamarca. Se cuenta con el apoyo de unidades de Gendarmería Nacional y de otras fuerzas federales.

En ese marco, los despliegues comenzaron en la víspera mediante la coordinación y articulación de acciones operativas, en puntos de control establecidos en las jurisdicciones participantes. Contempla controles preventivos en rutas nacionales, provinciales y caminos alternativos que conectan a las siete provincias, mediante puestos fijos y móviles. Las tareas incluyen controles vehiculares, identificación de personas, fiscalización de documentación e inspección de cargas.

Para llevar adelante el dispositivo cuenta con recursos operativos y especializados de las áreas de Drogas Peligrosas, Investigaciones, Seguridad Vial, Ciberseguridad, División Antinarcóticos K9, Motoristas, Policía Rural y Ambiental e Infantería, junto a las fuerzas policiales de las provincias involucradas y Gendarmería Nacional y fuerzas federales, conforme a las competencias y coordinaciones establecidas.

El dispositivo busca fortalecer la presencia policial en las áreas de despliegue comprendidas, incrementar los controles interjurisdiccionales y optimizar la capacidad de detección e intervención de las fuerzas participantes.