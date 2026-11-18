La salteña Bianca Chiara Alesso Femminini sumó un importante logro a su carrera deportiva al consagrarse campeona junto al seleccionado femenino sub-18 de Mendoza en los XXVII Juegos Binacionales de Integración Andina Cristo Redentor 2026, disputados del 9 al 15 de noviembre en la provincia mendocina.

La joven voleibolista formó parte del equipo que consiguió la medalla de oro en una competencia internacional que reunió a deportistas juveniles de Argentina y Chile. El seleccionado mendocino se quedó con el primer puesto del vóley femenino, mientras que San Juan obtuvo la medalla de plata.

El título conseguido por Alesso Femminini tuvo además un significado especial para la delegación anfitriona, que logró un doble festejo en esta disciplina. Mendoza también se consagró campeona en la rama masculina y cerró el certamen con las dos medallas de oro del vóley.

Mendoza celebró un doble campeonato en vóley

Los Juegos Binacionales Cristo Redentor constituyen una competencia multideportiva destinada a jóvenes menores de 18 años de ambos lados de la cordillera de los Andes. En esta edición participaron las provincias argentinas de Mendoza, San Juan, San Luis y Córdoba, junto con las regiones chilenas Metropolitana, Valparaíso, O'Higgins y Maule.

Durante una semana, las delegaciones compitieron en nueve disciplinas deportivas. Mendoza, además de dominar el vóley femenino y masculino, sumó otros resultados destacados en atletismo, ciclismo, natación y tenis de mesa. La provincia anfitriona terminó el certamen con tres títulos en distintas disciplinas, mientras que San Luis consiguió un logro histórico al consagrarse campeón en handball.

Chile se quedó con la copa general

Más allá de los títulos obtenidos por las delegaciones argentinas, la Región Metropolitana de Chile se adjudicó la copa general de los Juegos Binacionales 2026, al finalizar en el primer puesto de la clasificación acumulada.

El certamen concluyó el domingo con la ceremonia de clausura y el tradicional traspaso de la posta organizativa.