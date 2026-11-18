La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advirtió ayer que el fenómeno de El Niño podría generar pérdidas equivalentes al 2% del PIB regional en los próximos tres años y empujar a 4,8 millones de personas a la pobreza hacia finales de la década.

La advertencia fue presentada en un informe difundido durante la COP31, en Turquía, que destaca la necesidad de incorporar los riesgos climáticos en la planificación económica, los presupuestos públicos y las decisiones de inversión. El documento señala que, si se mantienen las políticas actuales, el PIB per cápita de América Latina y el Caribe podría ser un 7% inferior hacia 2050. Además, el estrés térmico provocado por el calentamiento global podría reducir la productividad laboral entre 14% y 17%.

Frente a este escenario, la Cepal planteó que la adaptación climática debe convertirse en una política de desarrollo económico, mediante la protección de ecosistemas e innovación tecnológica en sectores como la agricultura, la infraestructura y la gestión del agua. Indicó que los recursos climáticos se duplicaron entre 2020 y 2024, hasta alcanzar US$108.000 millones. Sin embargo, solo el 12% se destinó a medidas de adaptación, ya que la mayor parte se concentró en acciones de mitigación.

Desafíos regionales

En su informe, la Cepal destacó la importancia de profundizar la cooperación regional para ampliar el acceso al financiamiento climático, compartir conocimientos y establecer metodologías comunes que permitan evaluar riesgos e inversiones.

Según el organismo, de los 33 países de América Latina y el Caribe, solo 18 cuentan con estimaciones del impacto económico de sus medidas de adaptación.