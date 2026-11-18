La Libertad Avanza (LLA) resolvió retirar las listas colectoras del proyecto de reforma electoral con el objetivo de conseguir las firmas necesarias para emitir dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. La comisión se reunió al mediodía, acercó posiciones y llamó a un cuarto intermedio hasta las 16.30, cuando buscará suscribir el dictamen que contempla la suspensión de las PASO de 2027.

El principal obstáculo para el consenso era la incorporación de las colectoras, un mecanismo negociado entre la Casa Rosada y gobernadores aliados. El PRO, que apoya la suspensión de las primarias, mantenía su rechazo a ese punto. La jefa del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, admitió que aún se trabajan modificaciones al proyecto, aunque se mostró confiada en obtener dictamen. “Espero que hoy salga. Pero si no sale hoy, sale mañana. Lo importante es llegar el próximo jueves con el proyecto al plenario y darle media sanción”, afirmó.

Para avanzar, el oficialismo necesita al menos 10 firmas entre los 19 integrantes de la comisión. LLA cuenta con seis representantes propios y depende del acompañamiento de otros bloques. Superada esa instancia, requerirá 37 votos en el recinto para aprobar la iniciativa. Bullrich indicó que las conversaciones para modificar el dictamen se concentran en la publicidad oficial y los límites a los aportes privados para el financiamiento de campañas. Consultada sobre si están garantizados los votos, evitó confirmarlo: “Los votos hay que contarlos todo el tiempo”.

El presidente del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling Lara, puso en duda que el oficialismo tenga los apoyos suficientes. “Creo que todavía no están las firmas para el dictamen y después hay que juntar 37 en el recinto”, advirtió. Ratificó que su espacio acompañará la suspensión de las PASO, pero marcó diferencias con las colectoras: “Es muy difícil que nosotros acompañemos el tema de colectoras. Realmente no lo entendemos”. Sostuvo que ese mecanismo puede confundir al electorado y lo comparó con la Ley de Lemas de Misiones. También aclaró que el PRO no condiciona el apoyo a la suspensión de las primarias al tratamiento de Ficha Limpia.

Las diferencias no se limitan al PRO. La senadora cordobesa Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, cuestionó el alcance de la reforma y planteó que el Congreso debería concentrarse solo en el futuro de las elecciones primarias. “El menor de los problemas de este proyecto es la suspensión de las PASO. Lo más sano es que se discuta solamente las PASO”, sostuvo.

El proyecto original contemplaba la eliminación definitiva de las PASO y ahora propone suspenderlas para 2027. La Casa Rosada mantiene el objetivo de conseguir el dictamen esta semana y llevar la iniciativa al recinto el próximo jueves 26 de noviembre. Para lograrlo, deberá cerrar acuerdos con los bloques dialoguistas, mientras los seis representantes peronistas de la comisión ya anticiparon su rechazo.