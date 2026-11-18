La Justicia dictó la prisión preventiva para el hombre de 28 años, quien, según fuentes cercanas a la víctima, durante la audiencia realizada este miércoles por la mañana, se habría declarado culpable por la muerte de María Celeste Osan.

El cuerpo de la mujer de 39 años fue encontrado el pasado viernes 13 de noviembre en el interior de una vivienda ubicada en calle Junín al 100, en barrio Campo Caseros, en la ciudad de Salta.

El acusado, identificado como Nadir Prevedt, fue imputado como presunto autor del delito de homicidio agravado por el contexto de violencia de género.

Tras escuchar los argumentos de las partes, la jueza del distrito Centro, Silvia García Tabera, hizo lugar al pedido de la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva del imputado.

El acusado fue detenido en La Merced

De acuerdo con la información oficial, las tareas investigativas permitieron avanzar sobre la hipótesis de que el imputado habría causado la muerte violenta de la mujer.

El hombre, identificado como Nadir Prevedt, fue detenido el pasado domingo en la localidad de La Merced. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

Una posible discusión por el alquiler

Desde el entorno de la Osan, indicaron que la vivienda donde fue encontrada era alquilada al acusado.

La mujer habría mantenido reclamos para que Prevedt abonara el alquiler del inmueble y esa situación habría derivado en un conflicto entre ambos.