El niño es de Orán. Presenta diagnóstico de síndrome de Down y requiere tratamientos complementarios, estimulación temprana y rehabilitación integral. También necesita controles médicos periódicos debido a un cuadro de desnutrición crónica.

Por este motivo, se buscan familias de cualquier tipo de conformación que cuenten con los recursos personales, emocionales y sociales necesarios para acompañar sus necesidades afectivas y médicas, y favorecer su desarrollo integral y adaptación al medio familiar.

Quienes deseen obtener más información o postularse pueden comunicarse con el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta al teléfono (0387) 4258026, de lunes a viernes de 8 a 13, o por WhatsApp al 387 440-9797. También pueden realizar consultas por correo electrónico a regadop3@justiciasalta.gov.ar.

Las personas interesadas deberán completar la ficha de inscripción disponible en el link de abajo y remitirla como documento adjunto al correo electrónico del Registro. En el caso de postulantes domiciliados fuera de la provincia de Salta, las evaluaciones de idoneidad se llevarán a cabo en coordinación con el registro correspondiente a su jurisdicción.