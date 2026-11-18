El gobernador Gustavo Sáenz inauguró esta mañana el nuevo edificio de la Escuela de Educación Técnica N.º 3102 “Ingeniero Nikola Tesla”, de General Güemes, una obra esperada por muchos años por la comunidad educativa que fortalecerá la formación técnica y ampliará las oportunidades de los jóvenes de la región.

Inversión para equipamiento tecnológico

Durante el acto, Sáenz anunció una inversión de $2.300 millones para incorporar equipamiento tecnológico y posicionar a esta institución como referente de la educación técnica del norte argentino. “De nada sirve un edificio sin recursos humanos, y de nada sirve una escuela técnica sin equipamiento”, remarcó.

“Cuando falta plata, lo que hay que establecer son las prioridades, y la educación es prioridad para este Gobierno”, afirmó. En ese marco, informó además que las escuelas técnicas de toda la provincia recibirán más de $7 millones cada una para equipamiento, mientras que la Tesla contará con otros $20 millones adicionales.

El mandatario destacó que esta inversión permitirá preparar a los estudiantes para los desafíos de las nuevas actividades productivas y sostuvo: “La educación debe ser un derecho y no un privilegio de algunos. Todos los salteños deben tener las mismas oportunidades de estudio y capacitación”.

Una obra reactivada con fondos provinciales

La construcción del establecimiento había quedado paralizada en 2024, tras la interrupción del financiamiento nacional. Ante esta situación, Sáenz encabezó las gestiones para reactivar los trabajos y garantizar su finalización mediante un esquema de financiamiento compartido: 60% de fondos provinciales y 40% nacionales.

El Gobernador recordó que, durante una visita a la obra junto a la entonces ministra de Capital Humano, planteó la importancia estratégica de la escuela, que recibe a 900 estudiantes de la zona y se encuentra junto al nodo logístico de Güemes.

"En ese entonces le conté a la ministra que es una escuela técnica que le da posibilidad a los chicos después de trabajar (...). Y lo entendió, lo acompañó y nos ayudó, gracias también para la ministra de Capital Humano, que supo entender en su momento las necesidades que tenía este pueblo”, agregó.

El compromiso con la comunidad y la familia Haddad

En su discurso Sáenz agradeció especialmente a la familia Haddad por la donación del terreno donde se construyó el establecimiento. “Les agradezco que esto hoy sea una realidad gracias al corazón inmenso de sus padres y de sus familias”, expresó.

Además, recordó que hace más de seis años un grupo de padres le expresó el anhelo de contar con un edificio propio para la institución. “Me comprometí a que esto fuera una realidad”, relató y reconoció el esfuerzo de las familias, los docentes y los estudiantes que sostuvieron ese reclamo durante años. “Cumplí con Güemes, cumplí con Tesla, cumplí con todos y cada uno de los vecinos de General Güemes”, concluyó el gobernador.

La ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore, destacó la decisión de la Provincia de garantizar la continuidad de obras educativas paralizadas por Nación y sostuvo que “para la Provincia la educación no es un gasto, sino una inversión”. También convocó a los estudiantes a asumir un rol protagónico en el desarrollo productivo de Salta: “Ustedes no son el futuro, son el presente”.

El intendente de Güemes, Carlos Rosso agradeció al gobernador por cumplir el compromiso asumido con la comunidad y concretar el nuevo edificio de la Escuela.

También agradeció a la familia Haddad por la donación del terreno y recordó a Luis: “quien hoy no está físicamente, pero este es su legado”. Finalmente, puso en valor el desempeño de los estudiantes, que representan a Güemes en instancias provinciales, nacionales e internacionales. “Esta es la obra de todos. Ojalá los jóvenes nos enseñen a hablar en plural. Porque, como siempre digo, Güemes somos todos”, concluyó.

Por su parte, el director de la institución, Gustavo Rodríguez, definió al nuevo establecimiento como “un taller de oportunidades” y destacó que permitirá fortalecer la enseñanza técnica con propuestas vinculadas a la Industria 4.0.

Una institución con casi 80 años de trayectoria

El próximo año la Escuela Tesla cumplirá 80 años de vida. Actualmente cuenta con una matrícula de 836 estudiantes y ofrece tres propuestas educativas: Educación Técnico Profesional, Educación Profesional Secundaria y Centro de Formación Profesional.

La institución promueve una formación vinculada con las demandas del mundo laboral mediante pasantías, prácticas profesionalizantes, becas y acuerdos de cooperación con empresas de los sectores energético, industrial y minero.

Asimismo, estudiantes de cuarto año participan del Plan Integral de Especialización Técnica en Operaciones Mineras e Industriales, destinado a complementar la formación curricular con competencias vinculadas a las necesidades productivas de la región.

El nuevo edificio

El nuevo establecimiento cuenta con más de 2.500 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. Dispone de nueve aulas, biblioteca, SUM, talleres de carpintería, ajuste y hojalatería, electricidad y electrónica, además de laboratorios de físicoquímica, cocina, electrónica y ensayos electrónicos.

También incluye salas de informática, dibujo, hilado y tapices, espacios administrativos y docentes, sanitarios accesibles, cocina, kiosco, ascensor y patios destinados a actividades educativas y recreativas.

Al finalizar el acto, las autoridades descubrieron una placa conmemorativa en el ingreso al SUM, en reconocimiento a Luis Celin Haddad, Gloria Haddad e hijos, Luis, Sebastián y Ana Cecilia, por la donación de los terrenos donde se emplaza la escuela.

