Para definir las prioridades de inversión para el próximo ejercicio fiscal, el jefe de Gabinete, Sergio Camacho, encabezó la sexta y última reunión regional por el Presupuesto 2027. Esta vez, participaron 12 intendentes, seis diputados y cuatro senadores de los departamentos Anta, Iruya, Santa Victoria y Los Andes, quienes plantearon prioridades para que las mismas sean contempladas en el proyecto que ingresará a la Legislatura en diciembre próximo.

Como se planteó en las rondas iniciadas en octubre, se hizo hincapié en la necesidad de ordenar la asignación de recursos haciendo una diferencia entre lo coyuntural, lo urgente y lo importante, con el fin de garantizar soluciones que impacten de manera directa en la calidad de vida de los salteños.

“Bajo estos parámetros vamos a lograr un presupuesto sensato, que se podrá cumplir y que nos permitirá mantener las cuentas de la Provincia en orden y equilibradas, tal como sucede desde el inicio de la gestión”, dijo Camacho. El funcionario indicó que, para el gobernador Gustavo Sáenz, Salta es un proyecto de magnitud y en ese objetivo se concretan obras y acciones vinculadas con el Corredor Bioceánico, rutas, minería inclusiva, economía del conocimiento, turismo, capacitación y formación y asistencia, entre otros, en cada punto de la provincia.

El encuentro con las autoridades del este y la Puna salteña marcó el cierre de un cronograma de seis mesas regionales que abarcó la totalidad del territorio provincial. Esta metodología consolida el perfil federal y participativo de la gestión a la planificación financiera.

El ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, hizo por su parte un repaso sobre la situación económica - financiera actual y de las proyecciones destinadas a mantener la asistencia a los municipios y el respaldo a diferentes sectores de la economía. Además, recordó que la Provincia cerrará siete años consecutivos con equilibrio fiscal, cuentas ordenadas y una importante reducción de la deuda pública. “En momentos de incertidumbre, estamos dando previsibilidad”, sostuvo.

El ciclo comenzó con los representantes de los Valles Calchaquíes, continuó con la región sur en la segunda jornada y avanzó luego con los referentes del Valle de Lerma. Posteriormente, la cuarta reunión convocó a las autoridades de Capital y General Güemes, mientras que el quinto encuentro estuvo destinado a los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia.

Con el relevamiento territorial ya realizado, comenzará el trabajo interno de los equipos del Ejecutivo para la redacción final del proyecto de Presupuesto 2027, que será enviado a la Legislatura a comienzos del próximo mes.

Los legisladores de los cuatro departamentos y los intendentes de los municipios de General Pizarro, Apolinario Saravia, Las Lajitas, Joaquín V. González, El Quebrachal, Los Toldos, Nazareno, Santa Victoria Oeste, Iruya, Isla de Cañas, San Antonio de los Cobres y Tolar Grande interactuaron en mesas de trabajo con Camacho y con los ministros de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún; de Salud Pública, Federico Mangione; de Desarrollo Social, Mario Mimessi; de Seguridad, Nicolás Avellaneda y los equipos técnicos de las diferentes áreas.