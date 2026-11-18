La medida extiende los alcances de la normativa vigente para los departamentos General San Martín, Orán y Rivadavia.

El debate en el recinto estuvo marcado por fuertes cruces y tensiones políticas entre el oficialismo y la bancada de La Libertad Avanza.

Desde el oficialismo defendieron la herramienta legal como un recurso indispensable para sostener el abordaje territorial y la asistencia sanitaria.

Desde la otra vereda, la oposición cuestionó la falta de un plan estructural a largo plazo y denunció un presunto uso político de la ayuda social.

Tras obtener su aprobación en la Cámara baja, el proyecto fue girado al Senado provincial para su tratamiento y sanción definitiva.