Diputados aprobó la prórroga por 180 días de la emergencia sociosanitaria en el norte salteño
En un debate caliente en la Legislatura, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría otorgar la media sanción. Se espera este jueves la sanción definitiva del Senado.
Salta Hoy
18 / 11 / 2026
La medida extiende los alcances de la normativa vigente para los departamentos General San Martín, Orán y Rivadavia.
El debate en el recinto estuvo marcado por fuertes cruces y tensiones políticas entre el oficialismo y la bancada de La Libertad Avanza.
Desde el oficialismo defendieron la herramienta legal como un recurso indispensable para sostener el abordaje territorial y la asistencia sanitaria.
Desde la otra vereda, la oposición cuestionó la falta de un plan estructural a largo plazo y denunció un presunto uso político de la ayuda social.
Tras obtener su aprobación en la Cámara baja, el proyecto fue girado al Senado provincial para su tratamiento y sanción definitiva.