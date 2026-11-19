Radio Salta visitó el lugar y habló con los referentes de esas barriadas y todos coincidieron con el pedido de la presencia de autoridades de seguridad de la provincia.

"Esta zona tiene 26 mil habitantes y no queremos que se repita la muerte del adolescente sucedida hace algunos días", dijo esta mañana Vicente Fernández, presidente del Centro Vecinal del barrio Las Tunas.

Manifestó que ya tuvieron varias reuniones policiales, sin respuesta al clamor de más herramientas para combatir la inseguridad y el narcotráfico.

"Además de los patrullajes necesitamos una nueva comisaría o dependencia", dijo en otra parte de la entrevista con el móvil de exteriores, otra vecina presente en la protesta de esta mañana.

"El consumo de drogas provoca muchas peleas entre los jóvenes y nosotros no queremos más de eso", dijo la mujer.

Insistió con la construcción de una dependencia policial "en el fondo del barrio Las Tunas" donde se registran la mayor parte de los enfrentamientos y los robos.