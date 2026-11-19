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Esto dejó a dos pasajeros con heridas leves y motivó la intervención policial y de una ambulancia del SAMEC.

Minutos después, cerca de las 8:00, se produjo un choque involucrando a una motocicleta en la intersección de calles Junín y Belgrano.

En ambos puntos se realizaron desvíos vehiculares para facilitar el trabajo de los peritos.