Dos accidentes en menos de 20 minutos complicaron el tránsito en la mañana salteña
Alrededor de las 7:45, en avenida del Líbano al 400, un colectivo del corredor 7 tuvo que frenar bruscamente por la mala maniobra de otro vehículo.
Salta Hoy
19 / 11 / 2026
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[Imagen ilustrativa]
Esto dejó a dos pasajeros con heridas leves y motivó la intervención policial y de una ambulancia del SAMEC.
Minutos después, cerca de las 8:00, se produjo un choque involucrando a una motocicleta en la intersección de calles Junín y Belgrano.
En ambos puntos se realizaron desvíos vehiculares para facilitar el trabajo de los peritos.