Prorrogaron la detención del acusado de apuñalar a un niño de 12 años en Barrio Castañares
La agresión ocurrió el pasado jueves 12 de noviembre cerca del Club Sanidad, en la zona norte de la ciudad.
Salta Hoy
19 / 11 / 2026
VER GALERÍA
El fiscal Pablo Paz informó que se otorgó la prórroga de la detención mientras se realiza una junta médica para evaluar la imputabilidad del acusado de 31 años, ya que padecería esquizofrenia.
El ataque ocurrió pasadas las 19:00 en circunstancias que aún se investigan y motivó la asistencia del menor en el hospital Materno Infantil.
Se informó que el fiscal dispuso diversas medidas para esclarecer el hecho.