El fiscal Pablo Paz informó que se otorgó la prórroga de la detención mientras se realiza una junta médica para evaluar la imputabilidad del acusado de 31 años, ya que padecería esquizofrenia.

El ataque ocurrió pasadas las 19:00 en circunstancias que aún se investigan y motivó la asistencia del menor en el hospital Materno Infantil.

Se informó que el fiscal dispuso diversas medidas para esclarecer el hecho.