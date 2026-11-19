La intervención del Procurador General de Salta, Pedro García Castiella, surgió ante la gravedad institucional de publicaciones realizadas por un usuario en redes sociales.

En Facebook se mencionó un presunto nombramiento irregular en un cargo de una fiscalía del Ministerio Público Fiscal.

A través de una resolución, Castiella ordenó enviar las actuaciones a la Fiscalía Penal 1.

Además, pidió ser tenido como denunciante con el objetivo de que se investigue a fondo y se esclarezcan las afirmaciones difundidas.