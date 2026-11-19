El herpes zóster, conocido popularmente como culebrilla, es mucho más que una erupción en la piel.

El virus que lo provoca puede permanecer latente durante décadas en el organismo y reactivarse cuando disminuyen las defensas, con consecuencias que pueden extenderse al sistema nervioso y comprometer la salud cerebrovascular.

“En los casos más graves puede causar problemas neurológicos y ceguera”, dijo el profesional.

El Dr. Salgado instó además a que el Estado pueda brindar la vacuna contra el herpes zóster a toda la población de más de 60 años.

“Es una vacuna muy cara y muy efectiva y puede reducir las formas más graves de la enfermedad”, dijo.

La convocatoria está dirigida a la comunidad científica y al personal de salud, especialmente a infectólogos, virólogos, médicos, bioquímicos y estudiantes del área.

Aunque también está abierta al público en general y a todas las personas interesadas en conocer más sobre esta enfermedad.

Organiza el Instituto de Patología Experimental (IPE), dependiente del CONICET-UNSa, y la Facultad de Ciencias de la Salud.

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