Mayores de 60 años que tuvieron varicela podrían desarrollar el virus herpes zóster
El especialista Antonio Salgado brindará este viernes un seminario en la Universidad Nacional de Salta (UNSa) sobre herpes zóster y cuáles son los nuevos avances en neuroprotección. La actividad será abierta a la comunidad científica, al personal de salud y al público en general.
Salta Hoy
19 / 11 / 2026
El herpes zóster, conocido popularmente como culebrilla, es mucho más que una erupción en la piel.
El virus que lo provoca puede permanecer latente durante décadas en el organismo y reactivarse cuando disminuyen las defensas, con consecuencias que pueden extenderse al sistema nervioso y comprometer la salud cerebrovascular.
“En los casos más graves puede causar problemas neurológicos y ceguera”, dijo el profesional.
El Dr. Salgado instó además a que el Estado pueda brindar la vacuna contra el herpes zóster a toda la población de más de 60 años.
“Es una vacuna muy cara y muy efectiva y puede reducir las formas más graves de la enfermedad”, dijo.
La convocatoria está dirigida a la comunidad científica y al personal de salud, especialmente a infectólogos, virólogos, médicos, bioquímicos y estudiantes del área.
Aunque también está abierta al público en general y a todas las personas interesadas en conocer más sobre esta enfermedad.
Organiza el Instituto de Patología Experimental (IPE), dependiente del CONICET-UNSa, y la Facultad de Ciencias de la Salud.
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