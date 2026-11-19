Luego de una exitosa gira nacional e internacional en 2025 con presentaciones a sala llena en Santiago de Chile, Madrid, Barcelona, Valencia, Montevideo y Argentina, Elena Roger retomó la agenda de shows en agosto 2026 con únicos 20 conciertos, uno de ellos en Salta Capital.

En esta serie de conciertos estará acompañada en el piano por Nicolás Guerschberg.

Esta mañana Radio Salta habló con la afamada artista.

El show del próximo sábado recorrerá bellas canciones y relatos llenos de historia y emoción: No llores por mi Argentina (Don't cry for me Argentina), Je ne regrette rien, La vie en rose, Te quiero, Parole, Loving you, Balada para un loco, entre otras, según comentó Roger.