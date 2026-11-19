La reunión comunitaria se realizó el pasado 12 de noviembre.

Durante el intercambio se abordaron los ejes centrales del proyecto: el impacto sobre el agua, las medidas de mitigación, la gestión y el monitoreo hídrico, el compromiso con el desarrollo local y el peso de la operación minera en la matriz regional.

Según explicó Carrizo, el punto que reunió mayor coincidencia entre los asistentes fue el cuidado del recurso hídrico, con especial énfasis en la protección de vega Las Burras (ubicada al noroeste de Tolar Grande).

Cabe mencionar que se llama vega a un humedal o pradera húmeda alimentada por agua subterránea o deshielo, clave para la vegetación y la fauna de zonas áridas o desérticas.

La comunidad centró su postura en resguardar esa vega por su cercanía al pueblo y su rol como reservorio de agua para Tolar Grande, con la mira puesta en preservarla para futuras generaciones, explicó Carrizo.

El funcionario señaló que, por el momento, la comunidad no toma agua de la vega “Las Burras” sino del sector denominado de Macón, al norte de Tolar Grande.

Carrizo también fue consultado sobre nuevos efluidos que estarían emanando del Pozo de Lomas de Olmedo. Recordó que tanto YPF como la Provincia participarán en el cierre y abandono del pozo y en el plan de contingencia y contención.

Señaló que intervenir un pozo en ese estado implica responsabilidades legales de largo plazo y que la Provincia también realizará aportes (por ejemplo, en apertura o acondicionamiento de caminos, estimando unos 18 a 20 kilómetros).