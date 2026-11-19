Conmoción en Chicoana por un femidicio en un centro de mediación
Ocurrió esta tarde y provocó un importante despliegue policial en el centro de esa localidad. Según los primeros testimonios recogidos por un medio local, el hecho se conoció luego que los trabajadores municipales escucharan una fuerte detonación.
Salta Hoy
19 / 11 / 2026
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El Centro de Mediación funciona en un sector conectado con el edificio municipal de Chicoana a través de una galería interna.
Los investigadores controlaron las cámaras del sistema de seguridad municipal para dar con el sospechoso -que sería un efectivo policial- y se dió a la fuga inmediatamente despues del crimen. El sujeto ahora es intensamente buscado.
Vía: El Valle de Lerma hoy