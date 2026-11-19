El Centro de Mediación funciona en un sector conectado con el edificio municipal de Chicoana a través de una galería interna.

Los investigadores controlaron las cámaras del sistema de seguridad municipal para dar con el sospechoso -que sería un efectivo policial- y se dió a la fuga inmediatamente despues del crimen. El sujeto ahora es intensamente buscado.

Vía: El Valle de Lerma hoy