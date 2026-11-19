Alumnos de la Escuela de Educación Técnica N° 3173 alcanzaron el primer puesto nacional en la 13.ª Edición del Concurso de Crecimiento de Cristales para Colegios Secundarios de Argentina 2026. El logro fue obtenido en la categoría de Crecimiento de Policristales, posicionando a la educación técnica de la Puna salteña en lo más alto de la ciencia escolar del país.

El equipo ganador está integrado por los estudiantes Sofía Mendoza, Alan Urbano y Rocío Lemos, quienes desarrollaron el proyecto titulado "Geobora". La iniciativa contó con la guía y supervisión pedagógica del profesor Miguel Ricardo Rionda, destacando por su rigor experimental y calidad metodológica frente a delegaciones de todo el territorio argentino.

Este certamen nacional cuenta con el aval institucional de la Asociación Argentina de Cristalografía (AACr), el programa VocAr y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), entidades que promueven las vocaciones científicas y el trabajo en laboratorio dentro de las aulas.

Tras este reconocimiento oficial, los investigadores y su docente inician una nueva etapa de preparación con vistas al próximo certamen: el Concurso Internacional de Cristalografía (IUCr). De esta manera, el equipo llevará el trabajo científico de su institución, de la provincia de Salta y de toda la Argentina hacia el escenario internacional.