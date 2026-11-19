La ciudad se prepara para vivir una noche a puro ritmo, canciones y encuentros. En el marco del Día de la Música, la Municipalidad de Salta realizará una celebración especial junto a la Banda Municipal “25 de Mayo”, que compartirá escenario con destacadas voces salteñas en una propuesta pensada para disfrutar en familia.

La cita será este viernes 20 de noviembre, a las 19:30, en el Distrito Cultural Dino Saluzzi, ubicado en avenida Independencia 910, con entrada libre y gratuita. La propuesta reunirá a la Banda Municipal “25 de Mayo” con artistas invitados como Chaya Barrionuevo, Marcela Ceballos, Lucía Guanca, Milaipa, Lucila Sánchez, Facu Peñalva, Juan Zerpa y Marcos de la Barra, entre otros, quienes compartirán su talento al ritmo de la música en vivo de la agrupación. También se sumarán los bailarines del ballet Corazón Carpero y Studio 54.

La celebración tendrá un significado especial para la agrupación municipal, que este año cumple cuatro décadas de trayectoria. Desde su creación acompaña actos patrios, celebraciones populares y distintas propuestas culturales, consolidándose como una presencia representativa de la vida artística de Salta.

Con esta iniciativa, la Municipalidad busca seguir acercando la música y las expresiones artísticas a los vecinos, generando espacios de encuentro y disfrute para toda la comunidad. La invitación está abierta a salteños y visitantes para compartir una noche de música en vivo y celebrar juntos.