El Ministerio de Salud Pública, a través de la Subsecretaría de Discapacidad, recuerda los requisitos, pasos, instancias de evaluación y canales de atención para tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en Salta.

El CUD es un documento público de validez nacional, voluntario y gratuito que acredita la condición de discapacidad de una persona y facilita el ejercicio de sus derechos, prestaciones y beneficios tras la evaluación de una Junta Evaluadora Interdisciplinaria. Puede solicitarlo cualquier persona con discapacidad (visual, auditiva, neurológica o visceral, entre otras), así como extranjeros residentes en el país. La gestión puede iniciarla el interesado, un familiar directo, alguien que demuestre vínculo, o bien su madre, padre, tutor o curador legal según corresponda. El trámite es personal y no requiere gestores ni intermediarios.

Documentación para armar la carpeta

Para iniciar la gestión, el solicitante o su representante legal debe reunir la siguiente documentación (cuyos requisitos específicos varían según el tipo de discapacidad certificada):

*Documento Nacional de Identidad (DNI): original y fotocopia legible con domicilio actualizado en la provincia. En el caso de menores de edad, deben ir acompañados por madre, padre o tutor legal, sumando la partida de nacimiento y el DNI del adulto responsable. Si cuenta con curador legal, este debe firmar la solicitud y presentar la documentación correspondiente. Las personas extranjeras residentes en Argentina deben presentar su documento vigente y certificado de domicilio.

*Certificado médico actualizado: emitido por el profesional tratante con una antigüedad no mayor a seis meses, donde conste el diagnóstico completo, estado actual, secuelas y tratamientos indicados, con firma y sello.

*Estudios médicos complementarios e informes: originales de estudios que respalden el diagnóstico (también con menos de seis meses de antigüedad) e informes de otros profesionales del equipo de salud que atiendan al solicitante.

*Formulario de solicitud de CUD: formulario oficial completo con carácter de declaración jurada, disponible para su descarga a través de los canales oficiales y códigos QR de la Subsecretaría.

*Documentación previsional y de cobertura: fotocopia del carnet de obra social o prepaga (en caso de poseer), y copia del último recibo de sueldo del titular, del familiar a cargo o recibo de jubilación, según corresponda.

*Casos de renovación o extravío: para renovación, se debe anexar el certificado original vencido; en caso de pérdida o extravío, se debe acompañar la denuncia policial o exposición civil pertinente.

Paso a paso para realizar el trámite

1. Reunir la documentación: consultar con el médico tratante para completar las planillas y reunir los certificados y estudios vigentes acorde al tipo de discapacidad.

2. Solicitar turno de manera personal: comunicarse o dirigirse a la Junta Evaluadora más cercana o al referente municipal según el domicilio que figura en el DNI para verificar la carpeta y obtener día y horario de atención.

3. Asistir a la evaluación: presentarse de manera presencial en la fecha asignada ante la Junta Médica de Evaluación y Certificación junto con la carpeta completa.

Derechos, prestaciones y beneficios que habilita el CUD

Contar con el certificado vigente acredita y facilita el acceso a garantías y servicios en todo el país, sujetos a los requisitos de la normativa vigente:

*Salud (Ley 24.901): cobertura del 100 % en las prestaciones básicas de habilitación, rehabilitación, tratamientos médicos, medicamentos, prótesis y apoyos educativos de acuerdo al tipo de discapacidad certificada.

*Transporte (Decretos N° 38/2004 y N° 118/06): acceso gratuito al transporte público nacional urbano e interurbano de corta, mediana y larga distancia en trenes, subtes, colectivos y micros.

*Libre tránsito y estacionamiento (Ley N° 19.279 y Decreto N° 1313/93): gestión del Símbolo Internacional de Acceso con prescindencia del automotor en el cual se traslade la persona.

*Régimen de Asignaciones Familiares (ANSES): acceso a la Asignación Universal por Hijo/a con discapacidad (pago mensual sin límite de edad a uno de los padres), Asignación Familiar por Ayuda Escolar Anual (pago anual por escolaridad o rehabilitación) y asignación por cónyuge con discapacidad. Asimismo, habilita exenciones impositivas y franquicias para la adquisición de vehículos.

Dónde iniciar el trámite y vías de consulta

*Salta Capital y municipios del área metropolitana (a menos de 60 kilómetros): los vecinos pueden comunicarse de forma gratuita al 148 para recibir asesoramiento e iniciar la gestión, o acercarse a la sede de la Subsecretaría de Discapacidad en Adolfo Güemes 600, Salta Capital.

*Resto de los municipios de la provincia: los interesados deben acercarse al referente o área de discapacidad de su municipio para gestionar el turno sin necesidad de trasladarse a la capital, y escribir al correo electrónico discapacidadsalta.interior@gmail.com para coordinar la presentación de la documentación.

Para consultas generales, descarga de material accesible (incluyendo información en Lengua de Señas Argentina) o seguimiento de expedientes, la Subsecretaría de Discapacidad mantiene habilitados el correo electrónico secretariadiscapacidadsalta@gmail.com y la línea de WhatsApp +54 9 3876 56-1251.