El Ministerio de Seguridad, a través de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta, concretó un importante procedimiento en la ciudad de Orán que permitió secuestrar más de 63 kilos de cocaína que eran transportados, ocultos, en los respaldos de los asientos de un colectivo de larga distancia. Como resultado del operativo, fueron detenidos los dos choferes que se encontraban a cargo del transporte.

La intervención se inició a partir de un reporte que alertaba sobre el presunto transporte de estupefacientes en un colectivo. En el marco de la investigación de la Fiscalía Federal de Orán, efectivos de Drogas Peligrosas realizaron tareas de seguimiento e interceptaron el vehículo en el acceso sur de la ciudad, para luego trasladarlo al Centro de Integración Policial para una inspección.

Durante la requisa, con la intervención de un can detector de narcóticos y la utilización de un escáner, se detectaron elementos ocultos en los respaldos de los asientos. Tras la apertura de los mismos, se encontraron 60 paquetes con un peso total de 63,549 kilogramos de cocaína, equivalentes a 508.392 dosis.

Asimismo, se contabilizaron 300 bultos de mercadería presuntamente ingresada de contrabando. Por disposición de la Fiscalía Federal de Orán, se secuestraron la sustancia, el colectivo y los celulares de ambos choferes, quienes quedaron detenidos en el marco de una causa por infracción a las leyes nacionales 23.737 y 22.415. La mercadería quedó bajo intervención de ARCA-Aduana.