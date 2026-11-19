Aguas del Norte detectó cinco nuevas conexiones clandestinas de agua potable en Aguas Blancas. Las instalaciones fueron anuladas durante un operativo realizado en la zona, con intervención de la Policía.

La detección se suma a los casos registrados en enero, cuando también se identificaron y anularon conexiones ilegales en el mismo sector. La reiteración de estos hechos motivó nuevos controles para resguardar la infraestructura y el funcionamiento del servicio.

Desde la empresa señalaron que realizar una conexión clandestina constituye un delito. Además de incumplir las normas vigentes, estas maniobras afectan un servicio esencial y pueden ocasionar daños en la red.

Las conexiones irregulares generan consumos que no están previstos en el sistema y pueden alterar la presión y el caudal disponible. Como consecuencia, perjudican a los usuarios que reciben el agua mediante conexiones habilitadas y comprometen el abastecimiento de la comunidad.

Aguas del Norte recordó que el uso responsable y regular del servicio es fundamental para garantizar su funcionamiento. La empresa continuará con los controles y pidió a los vecinos evitar este tipo de prácticas, que ponen en riesgo el acceso al agua de toda la localidad.



