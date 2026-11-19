Femicidio en Chicoana: policía mató de un disparo a su expareja y luego se habría matado
La víctima fue identificada preliminarmente como Denis Viñabal. El sospechoso, Carlos Enrique Pascal, cabo de la Policía de Salta, escapó tras el ataque y habría intentado quitarse la vida al verse cercado por los investigadores. Si bien trascendió que murió tras ser trasladado al hospital local, el deceso aún no fue confirmado oficialmente.
Salta Hoy
19 / 11 / 2026
De acuerdo con información preliminar, tras el hecho los efectivos localizaron al hombre en las inmediaciones del cementerio de Chicoana, cuando intentaba huir por una finca ubicada detrás del predio. Al verse rodeado por personal de la Brigada de Investigaciones, se habría efectuado un disparo. Aunque presentaba signos vitales, fue asistido y llevado de urgencia al hospital de la zona.
Pese a que inicialmente circuló la versión de que había fallecido luego de ingresar al centro de salud, la fiscal María Luján Sodero Calvet no confirmó su muerte y pidió cautela frente a la información que se difundía sobre el caso.