En su primera aparición pública tras la recorrida por Sudamérica, el papa León XIV volvió ayer a referirse a su paso por la Argentina. Resaltó el mensaje de "compromiso por la construcción de una sociedad justa y solidaria, según los principios de la Doctrina Social de la Iglesia" que transmitió en cada encuentro que encabezó.

La definición del pontífice tuvo lugar durante la audiencia de los miércoles en la Plaza San Pedro, en Roma, y fue la ratificación de que su prédica ante funcionarios nacionales y fieles católicos tuvo como base los principios morales y éticos de la doctrina en favor de los sectores más vulnerables.

Además, sus dichos están en sintonía con lo que contó ayer durante el vuelo de regreso desde Perú a Roma, cuando deslizó que en su encuentro con el presidente Javier Milei lo animó a "tomar más en consideración a los más necesitados dentro de la sociedad argentina".

Esta mañana, ante la multitud que se congregó para presenciar su regreso al Vaticano tras su operación y el viaje apostólico, el Papa destacó "la participación entusiasta y unánime" del pueblo argentino.

"Argentina es la patria del papa Francisco y deseaba visitarla para encontrar a ese pueblo que él tanto ha amado", destacó y recordó que el lema "Bienvenidos Todos, vayan y anuncien" hizo "resonar el eco del magisterio del papa Francisco, hijo de ese gran país".

"Experimenté la participación entusiasta y unánime del pueblo santo de Dios -puntualizó-. En este clima de gran afecto por el Papa, que no podré olvidar, exhorté a cultivar la comunión en la riqueza de las diversidades y animé al compromiso por la construcción de una sociedad justa y solidaria, según los principios de la Doctrina social de la Iglesia".

En el mismo tono, calificó a la comunidad católica argentina como "una iglesia plenamente misionera, que encuentra su alegría y coherencia en la evangelización". Y resaltó que ello es producto de "la visión de iglesia que Francisco nos transmitió: acogedora, abierta a todos y donde cada uno pueda sentirse en casa, ser escuchado, reconocido en su dignidad, reconciliado con Dios, consigo y con la comunidad; y valorado con sus dones y limitaciones".

El agradecimiento de León XIV a la Argentina fue extensivo a los otros países que visitó: Uruguay y Perú. Sobre los tres expresó su deseo de que puedan vivir en paz, justicia y fraternidad.

También agradeció "a los obispos y a las autoridades civiles, a los sacerdotes, a los religiosos y a todos los fieles que han participado en presencia o espiritualmente" de cada uno de los encuentros que encabezó.

León XIV recordó durante su catequesis algunos de los momentos más destacados de este periplo latinoamericano.

"Perú es el país en el que viví muchos años, como misionero y después como obispo. Argentina es la patria del papa Francisco, y yo deseaba visitarla, para encontrar a ese pueblo que él tanto amó", explicó.