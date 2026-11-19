Se realizó la presentación oficial del Grand Prix Internacional Daniel Isa 2026, competencia de Strongman que reunirá a atletas de fuerza de diferentes países este sábado 21 de noviembre en Animaná. De la presentación participaron el ministro de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún, y la intendenta de Animaná, María de Fátima Rodríguez.

La competencia pondrá a prueba la fuerza, potencia y resistencia de los participantes a través de diferentes desafíos físicos, como el levantamiento y traslado de grandes pesos. El certamen contará con las categorías masculinas U110 kg, +110 kg y Máster, mientras que en la rama femenina se disputarán las categorías U75 kg y Open.

Durante la presentación, la Secretaría de Deportes también entregó indumentaria y elementos deportivos a la Escuela Domingo Faustino Sarmiento N.º 4362, de la localidad de Animaná, con el objetivo de acompañar y fortalecer las actividades deportivas de sus estudiantes.

El Grand Prix Daniel Isa forma parte de un circuito internacional que promueve el desarrollo del Strongman y genera nuevas oportunidades de competencia para los atletas de fuerza de Sudamérica.

También estuvieron presentes el senador provincial por el departamento San Carlos, Rolando Guaymás; el diputado provincial Héctor Vargas; el diputado Gastón Galíndez; la presidenta de la Fundación Delmy, Mónica Arnedo; y el organizador del evento, César Carrizo.