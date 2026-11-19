El consumo de carne vacuna por persona cayó 11,2% en octubre y los argentinos comen cerca de 6 kilos menos que en 2025, de acuerdo con lo informado por la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA).

El reporte reflejó que el consumo aparente de carne vacuna durante los primeros diez meses del año se situó en 1,698 millones de toneladas, lo que representa una caída de 221,1 millones de toneladas en comparación con el mismo período de 2025.

Esta retracción se refleja en el consumo por habitante. El promedio móvil de los últimos doce meses indica que el consumo per cápita anual se ubicó en 44,5 kilos, un 11,2% menor al promedio registrado en octubre de 2025, es decir una pérdida de 5,6 kilos por habitante al año.

La caída del consumo está ligada a la dinámica de los precios minoristas. A pesar de la leve baja mensual (-0,1% promedio), el rubro de carnes y derivados acumuló un alza del 38,9% interanual, superando el incremento del IPC general, que fue del 33,0%.