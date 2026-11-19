Iniciaron los trabajos en la Ruta Nacional Nº 68, zona del Arroyo El Tajamar
Vialidad Nacional comenzó con las tareas de calzado de banquinas y preparación del camino de desvío entre Ampascachi y La Viña, a la altura del km 106,50, en la zona del Arroyo El Tajamar.
Salta Hoy
19 / 11 / 2026
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Estas labores constituyen el paso previo indispensable para construir un badén de hormigón en el sector, una obra destinada a mejorar el escurrimiento del agua y reforzar la seguridad vial.
Se recomienda a quienes circulen por el lugar hacerlo con extrema precaución al aproximarse al frente de obra, reducir la velocidad, respetar estrictamente la señalización preventiva y acatar las indicaciones del personal que trabaja en la zona.