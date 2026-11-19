Estas labores constituyen el paso previo indispensable para construir un badén de hormigón en el sector, una obra destinada a mejorar el escurrimiento del agua y reforzar la seguridad vial.

Se recomienda a quienes circulen por el lugar hacerlo con extrema precaución al aproximarse al frente de obra, reducir la velocidad, respetar estrictamente la señalización preventiva y acatar las indicaciones del personal que trabaja en la zona.