El presidente Javier Milei volvió ayer a cuestionar la idea de la redistribución de la riqueza a través de la justicia social al sostener con vehemencia que plantea "un trato desigual ante la ley y el robo". El mandatario lo dijo al recibir un doctorado Honoris Causa de la Universidad de Belgrano, donde estudió economía. "Castigar la cultura del trabajo nos hunde. La idea de la justicia social nos hunde", insistió.

Milei fue distinguido en el marco de un simposio sobre Los juicios de Nüremberg que se realizó en esa casa de estudio. En ese marco el jefe del Estado, vestido con una toga, eligió hablar sobre crecimiento económico.

En su extenso discurso apuntó contra "los ataques expropiadores de la izquierda de querer usar el Estado para sacarle el dinero a los que les va bien, castigándolos para dárselo a otro" y fue allí que apuntó una vez más contra la idea de justicia social, horas después de que el Papa señalara en el Vaticano que durante su visita al país pidió "compromiso por la construcción de una sociedad justa y solidaria".

"La idea de la justicia social en términos redistributivos, que tiene un par de problemas que es un trato desigual ante la ley y el robo, y que cuando ustedes generan esa situación no solo que van a estar penalizando el ahorro sino también penalizando la inversión porque no se pueden apropiar de los resultados y tienen un problema de incentivos y se les cae el crecimiento económico y la sociedad se empobrece", remarcó Milei.

En ese sentido, el Presidente puntualizó: "Si querían mejorar la situación de los más vulnerables, digamos que el remedio fue peor que la enfermedad. Un caso emblemático es Argentina".

En la primera fila de su auditorio estuvieron Karina Milei, el canciller Pablo Quirno, el embajador de Estados Unidos en el país, Peter Lamelas, y el ministro de Economía, Luis Caputo, a quien Milei definió como el responsable de que Argentina no se haya convertido en Cuba y Venezuela.

"Cuando llegamos estábamos a mitad de tabla e íbamos a convertirnos en Cuba con estadio previo en Venezuela, algo que no sucedió porque tuve la dicha de sumar al mejor ministro de Economía de toda la historia argentina", destacó.