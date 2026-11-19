La Municipalidad de Salta acompañará el Día de la Soberanía Nacional con la iluminación del Cabildo Histórico de la ciudad.

La fecha recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845, cuando las fuerzas argentinas resistieron el avance de una flota anglo-francesa por el río Paraná.

Esta jornada invita a reflexionar sobre la defensa del territorio, la independencia y la soberanía nacional, valores que forman parte de nuestra historia e identidad.

La propuesta podrá apreciarse este viernes, de 20 a 00 horas, en el Cabildo de Salta, ubicado en Caseros 549. Se invita a vecinos y turistas a acercarse y contemplar esta postal conmemorativa.